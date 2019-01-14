У російському місті Шахти від вибуху знову постраждав житловий будинок Суспільство | 14-01-2019, 10:45 0 81 Через вибух газу в житловому будинку в російському місті Шахти Ростовської області загинула жінка, сім осіб врятовано, доля чотирьох залишається невідомою.



Про це повідомили ТАСС у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій Росії



У результаті вибуху в квартирі на дев'ятому поверсі багатоповерхівки зруйновано чотири квартири на 8 і 9 поверхах. 140 осіб евакуйовано в пункт тимчасового розміщення.

"У зруйнованих квартирах проживали 12 осіб. Із них сім врятовані, один загинув, доля чотирьох осіб встановлюється", – сказали в МНС РФ.



Представник відомства уточнив, що в квартирі №71 (на 9-му поверсі) перебували три людини: одна жінка загинула, врятовано дитину й чоловіка.

У квартирі №72 була одна жінка, її доля невідома.



"У 68-й квартирі проживали три людини, їхня доля встановлюється. У 67-й квартирі на восьмому поверсі перебували п'ять осіб, вони врятовані", – уточнили в МНС Росії.



Зокрема, рятувальники визволили з-під завалів дворічну дитини і його матір, повідомляє РИА Новости.



На місці надзвичайної події тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники відкрили "гарячу лінію".

У місті Шахти через вибух введено локальний режим надзвичайної ситуації.



31 грудня 2018 року в російському місті Магнітогорськ вибух зруйнував цілий під'їзд у житловому будинку. Там рятувальники витягли з-під завалів тіла 39 осіб.