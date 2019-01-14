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У російському місті Шахти від вибуху знову постраждав житловий будинок
|Суспільство | 14-01-2019, 10:45
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|Через вибух газу в житловому будинку в російському місті Шахти Ростовської області загинула жінка, сім осіб врятовано, доля чотирьох залишається невідомою.
Про це повідомили ТАСС у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій Росії
У результаті вибуху в квартирі на дев'ятому поверсі багатоповерхівки зруйновано чотири квартири на 8 і 9 поверхах. 140 осіб евакуйовано в пункт тимчасового розміщення.
"У зруйнованих квартирах проживали 12 осіб. Із них сім врятовані, один загинув, доля чотирьох осіб встановлюється", – сказали в МНС РФ.
Представник відомства уточнив, що в квартирі №71 (на 9-му поверсі) перебували три людини: одна жінка загинула, врятовано дитину й чоловіка.
У квартирі №72 була одна жінка, її доля невідома.
"У 68-й квартирі проживали три людини, їхня доля встановлюється. У 67-й квартирі на восьмому поверсі перебували п'ять осіб, вони врятовані", – уточнили в МНС Росії.
Зокрема, рятувальники визволили з-під завалів дворічну дитини і його матір, повідомляє РИА Новости.
На місці надзвичайної події тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники відкрили "гарячу лінію".
У місті Шахти через вибух введено локальний режим надзвичайної ситуації.
31 грудня 2018 року в російському місті Магнітогорськ вибух зруйнував цілий під'їзд у житловому будинку. Там рятувальники витягли з-під завалів тіла 39 осіб.
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