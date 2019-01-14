Поліцейський підстрелив чоловіка, що знущався над дружиною і напав на правоохоронців Суспільство | 14-01-2019, 12:10 0 64 Співробітник поліції у Кривому Розі змушений був вистрілити у чоловіка, який знущався над дружиною та сином та стріляв у правоохоронця з гвинтівки.



Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.



Зазначається, що виклик до поліції про "домашнє насильство" надійшов 13 січня близько 2-ї ночі.



"Жінка повідомила, що чоловік вигнав її з квартири та не пускає назад. Також розповіла, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, має зброю та разом з ним в оселі залишився 11-річний син", - йдеться у повідомленні.



За даними прес-служби, коли поліцейські прибули за викликом, чоловік вийшов на сходовий майданчик з гвинтівкою та вистрілив.





"Щоб затримати порушника, поліцейський застосував табельну зброю. У результаті зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні", - додали у Нацполіції області.



Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.



Повідомляється, що з місця події вилучили гвинтівку, з якої стріляв підозрюваний, та гільзу.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).