В Ірані розбився вантажний літак – 10 загиблих, пілот вижив Суспільство | 14-01-2019, 12:11 0 67 В Ірані, на захід від Тегерана, розбився вантажний літак Boeing 707, що віз із Киргизії м'ясо, ймовірно, загинули 10 членів екіпажу.



Як повідомляє Bloomberg із посиланням на державне телебачення Ірану, аварія сталася через негоду.



Аварія сталася при заході літака на посадку в некомерційному аеропорту за 50 кілометрів від іранської столиці, поблизу житлового району міста Сафадашт. Після цього повітряне судно охопила пожежа.

За даними іранської державної агенції IRNA, на борту літака було 16 членів екіпажу. Пілота вдалося врятувати, загинули щонайменше 10 людей.



Поки на місці катастрофи знайдені тіла 7 осіб, передає "Європейська правда".



Голова товариства Червоного Півмісяця Ісламської Республіки Іран в провінції Альборз Насер Чархсаз повідомив, що пілоти літака, який експлуатувався компанією Kyrgyzstan Airlines, не впоралися з керуванням при посадці.



Boeing 707 летів із Бішкека в аеропорт Пайам Кереджа, а аварія сталася на авіабазі "Фатх" у провінції Альборз.



Пілоти помилково почали приземлення в іншому аеропорту Кереджа і не встигли посадити лайнер в межах злітно-посадкової смуги.



Boeing 707 врізався в стіну аеропорту і викотився в зону житлових будівель біля повітряної гавані.