ДФС: новий онлайн сервіс частково заповнить декларацію замість вас Суспільство | 14-01-2019, 12:13 0 62

Із 1 січня 2019 року розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорій фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи.

З метою підвищення добровільності декларування доходів громадян, підвищення якості адміністрування Державна фіскальна служба запровадила новий електронний сервіс в «Електронному кабінеті». Сервіс дозволяє отримати частково заповнену декларацію на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Такий сервіс часткового попереднього заповнення декларації надасть можливість платникам податків скоротити час і витрати на подання звітності, мінімізувати помилки при заповненні декларацій, та надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн режимі.

Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які мають особистий ключ електронного цифрового підпису, зокрема: АЦСК ІДД ДФС; АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; АЦСК ПАТ «УкрСиббанк»; АЦСК АТ «Ощадбанк»; АЦСК «MASTERKEY» ТОВ «АРТ-МАСТЕР»; АЦСК ТОВ «КС»; АЦСК ДП «УСС»; АЦСК «ТОВ «Алтерсайн»; АЦСК ДП «Український інститут інтелектуальної власності» тощо.

Для початку використання нового сервісу необхідно спочатку здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, який знаходиться у розділі «Заяви. Запити для отримання інформації» форма запиту F 1301802.

Після отримання відповіді від ДФС, про що можливо дізнатися скориставшись розділом «вхідні/вихідні документи», слід використати режим «Декларація про майновий стан і доходи». Звертаємо увагу, що отримання відомостей з Державного реєстру потребує від 10 до 20 хвилин і автоматичне часткове заповнення декларації здійснюється лише після отримання відповіді з Державного реєстру.

Для завантаження даних з Державного реєстру та наявних відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна до декларації слід застосувати режим «Заповнити на основі даних ДФС».

При цьому платникам податків слід враховувати те, що наявна інформація може бути не повною, оскільки формується на підставі даних Державного реєстру та не враховує дані щодо отриманих платником податків доходів від інших фізичних осіб та іноземних доходів. Також, дані щодо отриманих доходів за 2018 рік в повному обсязі буде сформовано у Державному реєстрі протягом 50 днів після закінчення року, тобто останній день обробки звітності – 11.02.2019.

Разом з тим, відповідно до ст. 47 Податкового кодексу України відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності та недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть, зокрема, фізичні особи – платники податків.

Сервіс надає можливість зменшити будь-яке значення визначене у декларації. Для визначення податкових зобов’язань слід застосувати режим «перерахунок». Після перевірки алгоритму заповнення декларації шляхом застосування режиму «перевірити», платник податків повинен зберегти декларацію (режим «зберегти»), підписати (режим «підписати») та надіслати до контролюючого органу.

Також зазначений сервіс надає можливість направити податкову декларацію до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Для цього платнику податків слід використати режим «Документ довільної форми».

Слід зазначити, що завантаження документів у довільній формі (копій первинних документів) здійснюється єдиним файлом типу PDF, PNG або JPG.

ДФС у Закарпатській області

