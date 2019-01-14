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Упродовж тижня працівники Львівської митниці ДФС вилучили товарів – предметів митних правопорушень на понад 170 тис. грн., затримали 100 таблеток психотропної дії

Суспільство | 14-01-2019, 13:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    

Загалом з початку 2019 року складено 211 протоколів про порушення митних правил на суму майже 3 млн гривень.
За минулий тиждень, з 08 по 13 січня 2019 року, працівники Львівської митниці ДФС склали 144 протоколи про порушення митних правил. Вартість вилучених предметів – понад 170 тис. грн. При цьому за 25 протоколами про порушення митних правил вартість предметів правопорушення встановлюється.
Значна частина порушень пов’язана з ввезенням товарів на митну територію України. Переважно громадяни порушували порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. Тобто переміщували «зеленим коридором» товари, переміщення яких обмежено законодавством України, або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.
Так, у пункті пропуску «Краковець – Корчова» двоє громадян України намагались провезти два моноблоки APPLE, індукційну плиту та мікрохвильову піч загальною вартістю майже 94 тис. грн. Окрім того, зафіксовано кілька порушень митних правил стосовно громадян, які перевозили «зеленим коридором» вживану побутову техніку, що за ваговими параметрами перевищує встановлену норму – 50 кг.
Як відомо, відповідно до підпункту 196.1.18 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України з 1 січня 2018 року не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин, а також ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин.
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