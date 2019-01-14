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Мешканцям Нового Роздолу відшкодують збитки, завдані внаслідок прориву водогону
|Суспільство | 14-01-2019, 14:58
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На Львівщині створять робочу комісію та підготують відповідні розпорядження щодо відшкодування збитків мешканцям через вихід з ладу обладнання на міській Новороздільській ТЕЦ.
Про це сьогодні, 14 січня, під час апаратної наради повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
«Тим людям, в яких прорвані батареї чи підтоплена підлога, ми мусимо компенсувати збитки. Для цього потрібно провести інвентаризацію та закумулювати ресурси на цю мету», - зазначив очільник області.
Зазначимо, роботи щодо відновлення теплопостачання у Новому Роздолі тривали протягом 12 грудня. Наразі теплопостачання у місті відновили.
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