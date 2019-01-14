Мешканцям Нового Роздолу відшкодують збитки, завдані внаслідок прориву водогону Суспільство | 14-01-2019, 14:58 0 41



На Львівщині створять робочу комісію та підготують відповідні розпорядження щодо відшкодування збитків мешканцям через вихід з ладу обладнання на міській Новороздільській ТЕЦ.



Про це сьогодні, 14 січня, під час апаратної наради повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Тим людям, в яких прорвані батареї чи підтоплена підлога, ми мусимо компенсувати збитки. Для цього потрібно провести інвентаризацію та закумулювати ресурси на цю мету», - зазначив очільник області.

Зазначимо, роботи щодо відновлення теплопостачання у Новому Роздолі тривали протягом 12 грудня. Наразі теплопостачання у місті відновили.



