У кожному населеному пункті Львівщини сформують перспективний план розвитку Суспільство | 14-01-2019, 14:59 0 74



У вівторок, 15 січня, стартує обговорення плану розвитку населених пунктів. За дорученням Президента України Петра Порошенка кожна область в розрізі кожного населеного пункту сформує перспективний план розвитку територій на 2019 – 2021 роки.



Подібні розгляди плану розвитку відбулись уже у кожному районі Львівщини, відтак, такі слухання мають тепер відбутися у кожному населеному пункті.

«Люди повинні висловити своє бачення розвитку міста чи села, в якому вони живуть. Влада має людей почути і взяти до уваги їхні пропозиції та пріоритети», - наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Обговорення планів розвитку триватимуть більше двох місяців. На підставі пропозицій сформують загальний план розвитку Львівської області.

