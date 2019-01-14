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У кожному населеному пункті Львівщини сформують перспективний план розвитку

Суспільство | 14-01-2019, 14:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    


У вівторок, 15 січня, стартує обговорення плану розвитку населених пунктів. За дорученням Президента України Петра Порошенка кожна область в розрізі кожного населеного пункту сформує перспективний план розвитку територій на 2019 – 2021 роки.

Подібні розгляди плану розвитку відбулись уже у кожному районі Львівщини, відтак, такі слухання мають тепер відбутися у кожному населеному пункті.
«Люди повинні висловити своє бачення розвитку міста чи села, в якому вони живуть. Влада має людей почути і взяти до уваги їхні пропозиції та пріоритети», - наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
Обговорення планів розвитку триватимуть більше двох місяців. На підставі пропозицій сформують загальний план розвитку Львівської області.
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