Сніг та ожеледиця: водіїв просять утриматися від поїздок Суспільство | 14-01-2019, 15:03 0 54

На Львівщині очікується морозна погода. На дорогах утвориться ожеледиця. Відтак, через негоду, водіїв Львівської області просять утриматися від поїздок.



«Ми закликаємо водіїв нашої області, а також гостей Львівщини, у разі несприятливих погодних умов, відмовитися, за можливості, від поїздок. А перебуваючи за кермом – не заважати роботі дорожньої спецтехніки. Також ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил ПДР», - зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Тарас Оприск.

Водіям варто бути обачними при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, у жодному випадку не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Усім учасникам дорожнього руху слід бути максимально уважними і обережними, зокрема:

- пішоходам – не перебігати дорогу у невстановленому місці, а в ожеледицю триматися подалі від проїжджої частини дороги;

- водіям – не забувайте про пішоходів. Люди, що переходять дорогу, можуть посковзнутися і впасти, тому наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.



