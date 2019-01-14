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Сніг та ожеледиця: водіїв просять утриматися від поїздок
|Суспільство | 14-01-2019, 15:03
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На Львівщині очікується морозна погода. На дорогах утвориться ожеледиця. Відтак, через негоду, водіїв Львівської області просять утриматися від поїздок.
«Ми закликаємо водіїв нашої області, а також гостей Львівщини, у разі несприятливих погодних умов, відмовитися, за можливості, від поїздок. А перебуваючи за кермом – не заважати роботі дорожньої спецтехніки. Також ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил ПДР», - зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Тарас Оприск.
Водіям варто бути обачними при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, у жодному випадку не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Усім учасникам дорожнього руху слід бути максимально уважними і обережними, зокрема:
- пішоходам – не перебігати дорогу у невстановленому місці, а в ожеледицю триматися подалі від проїжджої частини дороги;
- водіям – не забувайте про пішоходів. Люди, що переходять дорогу, можуть посковзнутися і впасти, тому наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
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