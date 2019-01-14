Батьків просять повідомляти про відсутність тепла у школах Суспільство | 14-01-2019, 15:03 0 54

Сьогодні, 14 січня, у частині шкіл Львівської області уже розпочався навчальний семестр.



Відтак, в цих навчальних закладах триває опалювальний сезон.

«На тих територіях, де за графіком мав розпочатися навчальний семестр, він розпочався. У Новому Роздолі школярі повернуться до навчання через тиждень, однак, заклади дошкільної освіти міста повністю забезпечені теплом», - розповіла директор департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Аби унеможливити ситуації із відсутністю тепла у школах, батьків просять повідомляти про такі ситуації на "гарячу" лінію області 112.



