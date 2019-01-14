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Батьків просять повідомляти про відсутність тепла у школах
|Суспільство | 14-01-2019, 15:03
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Сьогодні, 14 січня, у частині шкіл Львівської області уже розпочався навчальний семестр.
Відтак, в цих навчальних закладах триває опалювальний сезон.
«На тих територіях, де за графіком мав розпочатися навчальний семестр, він розпочався. У Новому Роздолі школярі повернуться до навчання через тиждень, однак, заклади дошкільної освіти міста повністю забезпечені теплом», - розповіла директор департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій.
Аби унеможливити ситуації із відсутністю тепла у школах, батьків просять повідомляти про такі ситуації на "гарячу" лінію області 112.
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