Минула половина пільгового періоду, упродовж яких автомобілі зможуть розмитнити зі знижкою 50% Суспільство | 14-01-2019, 15:07 0 50

З 25 листопада 2018 року, після внесення змін у податкове і митне законодавство, станом на 11 січня 2019 року у Львівській митниці ДФС у митному режимі «імпорт» оформлено 5138 транспортних засобів громадян. Бюджет держави поповнився майже на 295 млн. грн.

Також оформлено 3234 авто, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими «транзит» або «тимчасове ввезення» (так звані «євробляхи»). За них сплачено близько 178 млн. грн. митних платежів та близько 5,5 млн. грн. добровільного внеску.

Важливо зазначити, що завдяки пільговому періоду громадяни змогли заощадити 155,4 млн. грн., що в середньому становить 30,2 тис. грн. економії на один автомобіль.

Як відомо, упродовж 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, крім електромобілів, до акцизного податку буде застосовано коефіцієнт 0,5. Зазначений коефіцієнт застосовується у разі ввезення одного легкового автомобіля однією фізичною особою для власного використання. Пільговий період закінчується через 90 календарних днів з дня набуття чинності відповідним законом, а саме – 22 лютого 2019 року,

Також з 21 грудня 2018 року почав діяти Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.



