Добові для відряджень у межах території України складають у 2019 році 417,3 гривень Суспільство | 14-01-2019, 16:15 0 118



Львівське управління Офісу великих платників податків інформує, що до оподатковуваного ПДФО доходу платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням (добові):

-у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження,

-для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день, як це визначено пп. 170.9.1 Податкового кодексу України.

Поряд з цим, відповідно до ст 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата з 1 січня 2019 року зросла та становить 4173 гривні.

Отже, в 2019 році неоподатковувана ПДФО сума добових для відряджень у межах території України складає 417,3 грн.

При цьому, сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад встановлені норми включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та, відповідно, відображається в податковому розрахунку за ф. №1ДФ як додаткове благо.





