|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Вас включено до реєстру великих платників податків – дізнайтесь свого координатора
|Суспільство | 14-01-2019, 16:17
| 0 27
|
Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що великі платники, які включені до реєстру ВПП на 2019 рік, з початку поточного року за основним місцем обліку обслуговуються в Офісі. Відтак, податкова звітність подається до Офісу великих платників (код контролюючого органу «2810»).
Офіс – це єдина юридична особа з відокремленими територіальними підрозділами у містах Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків.
За кожним великим платником податків в Офісі закріплений індивідуальний податковий координатор, який здійснює адміністрування всіх податків, та забезпечує взаємодію між платником та іншими структурними підрозділами Офісу. Дізнатися свого координатора Ви можете за гіперпосиланням:http://officevp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/283065.html
Нагадаємо, що великі платники мають право звернутися за отриманням адміністративних послуг до Офісу у місті Києві або будь-якого територіального підрозділу в Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові.
Також, пропонуємо всім нашим платникам використовувати «Електронний кабінет», що працює цілодобово на безоплатній основі та дозволяє, зокрема, направляти звітність, листи, запити та отримувати низку довідок в електронному вигляді оперативно не виходячи з кабінету.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Вас включено до реєстру великих платників податків – дізнайтесь свого координатора...
|14-01-2019, 16:17
| >>>
|Добові для відряджень у межах території України складають у 2019 році 417,3 гривень...
|14-01-2019, 16:15
| >>>
|Минула половина пільгового періоду, упродовж яких автомобілі зможуть розмитнити зі знижкою 50%...
|14-01-2019, 15:07
| >>>
|Батьків просять повідомляти про відсутність тепла у школах...
|14-01-2019, 15:03
| >>>
|Сніг та ожеледиця: водіїв просять утриматися від поїздок...
|14-01-2019, 15:03
| >>>
|У кожному населеному пункті Львівщини сформують перспективний план розвитку...
|14-01-2019, 14:59
| >>>
|Мешканцям Нового Роздолу відшкодують збитки, завдані внаслідок прориву водогону...
|14-01-2019, 14:58
| >>>
|