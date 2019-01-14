Вас включено до реєстру великих платників податків – дізнайтесь свого координатора Суспільство | 14-01-2019, 16:17 0 27

Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що великі платники, які включені до реєстру ВПП на 2019 рік, з початку поточного року за основним місцем обліку обслуговуються в Офісі. Відтак, податкова звітність подається до Офісу великих платників (код контролюючого органу «2810»).

Офіс – це єдина юридична особа з відокремленими територіальними підрозділами у містах Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків.

За кожним великим платником податків в Офісі закріплений індивідуальний податковий координатор, який здійснює адміністрування всіх податків, та забезпечує взаємодію між платником та іншими структурними підрозділами Офісу. Дізнатися свого координатора Ви можете за гіперпосиланням:http://officevp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/283065.html

Нагадаємо, що великі платники мають право звернутися за отриманням адміністративних послуг до Офісу у місті Києві або будь-якого територіального підрозділу в Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові.

Також, пропонуємо всім нашим платникам використовувати «Електронний кабінет», що працює цілодобово на безоплатній основі та дозволяє, зокрема, направляти звітність, листи, запити та отримувати низку довідок в електронному вигляді оперативно не виходячи з кабінету.



