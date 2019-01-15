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Доба в ООС: окупанти здійснили 12 обстрілів, є втрати з обох сторін
|Суспільство | 15-01-2019, 08:37
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|Минулої доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв позиції українських військ в районі населеного пункту Новомихайлівка з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
З гранатометів оупанти били поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селищ Чермалик і Тарамчук, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Піски і Водяне.
В смузі дій оперативно-тактичного угрупування Північ" російсько-окупаційні війська вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гладосове, двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське, з гранатометів – в районі населеного пункту Кримське, з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Трьохізбенка.
Внаслідок ворожих обстрілів, протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 14 січня чотирьох окупантів було знищено та трьох поранено.
Протягом поточної доби в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог відкривав вогонь з гранатометів – в районі селища Славне та в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" з автоматичних гранатометів – поблизу селища Новоолександрівка.
Станом на 7:00 поточної доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень.
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