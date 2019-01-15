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Нагадуємо про відкриття нових рахунків для зарахування надходжень

Суспільство | 15-01-2019, 09:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    

Під час зустрічі, яка відбулась у приміщенні Залізничного управління Головного управління ДФС у Львівській області, платникам податків розповіли про відкриття нових рахунків з 03.01.2019 року для зарахування надходжень по:
  - КБК 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню;
  - КБК 11011001 Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;
  - КБК 19011000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення.
Також фіскали наголосили, що змінені бюджетні рахунки за КБК 19010400 Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк.

Затверджено Зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації
Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області області наголошує, що Міністерством фінансів України наказом від 01.11.2018 №866, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2018 за №1329/32781 (далі – Наказ № 866), внесено зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859.
Зміни внесено відповідно до вимог Закону України від 03 липня 2018 року №2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України».Так, змінами, зокрема абзац другий п.п.1 п.5 розділу III Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи категорію витрат, на які мають право фізичні особи при розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі ст. 166 розділу ІV Податкового кодексу України доповнено категорією витрат, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Сплата ЄСВ у 2019 році
Залізничне управління Головного управління  ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», яким  встановлено у 2019 році мінімальну заробітну плату  у розмірі 4173 грн. на  місяць,  у погодинному розмірі - 25,13 гривень.
Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску дорівнює 15 мінімальним заробітним платам, тобто, у 2019 році вона становить 62595,0грн. (4173,0 х 15), а  максимальний страховий внесок -  13770,90 гривень.
Розмір мінімального страхового внеску у 2019 році становить  918,06 грн. на місяць (4173,0 х 22%).
Нагадаємо, що єдиний внесок підлягає сплаті в обов’язковому порядку підприємцями, самозайнятими особами, які займаються незалежною професійною діяльністю, членами фермерських господарств незалежно від обраної системи оподаткування,  фінансового стану  та доходу.
Звіт по ЄСВ (додаток 5) подається ФОП за звітний період 2018 року до 10 лютого 2019 року відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
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