Автомобілі на іноземній реєстрації і штрафи: що треба знати закарпатцям Суспільство | 15-01-2019, 11:07 0 95

Законом України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС наголошують, що впродовж 180 днів з початку дії закону, а саме до 24 травня 2019 року, митне оформлення транспортних засобів, щодо яких не дотримані строки або умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати митних платежів та добровільної сплати фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб, коштів у сумі, що дорівнює розміру 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після зазначеного періоду при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн, або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

Також слід взяти до уваги, що за керування транспортними засобами, щодо яких порушено строки їх тимчасового ввезення та/або транзиту, використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особами, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, передбачено штраф в розмірі 8 500 грн. При повторному правопорушенні – 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Наразі відповідальність за порушення митних правил при ввезенні автомобілів на іноземній реєстрації поки що не змінюється. Проте з 24 травня 2019 року такі пільгові умови скасовуються і вступають у дію нові санкції щодо порушення вказаних митних правил.

ДФС у Закарпатській області

