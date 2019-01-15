Ще крок назустріч власникам авто на іноземній реєстрації Суспільство | 15-01-2019, 13:51 0 297

З метою забезпечення швидкого та прозорого процесу митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України Львівська митниця ДФС спрощує процедуру консультації щодо визначення бази оподаткування транспортних засобів.

Для проведення процедури консультації декларанту треба надіслати в електронному вигляді до митної декларації, поданої в режимі імпорт, заяву на отримання інформації зі спеціалізованих видань та/або інформаційних ресурсів, які містять відомості про ціни, сформовані у відповідному регіоні світового ринку, з урахуванням марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального оцінюваного транспортного засобу.

Упродовж робочого дня посадова особа митниці надає відповідь електронним повідомленням. Під час таких консультацій орган доходів і зборів та декларант можуть обмінятись наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо її конфіденційності.

Процедурою консультації щодо визначення бази оподаткування транспортних засобів можуть скористатись і громадяни-власники транспортних засобів. Для цього їм необхідно звернутися з листом-заявою (взірець додається) до Львівської митниці ДФС, у якому обов’язково зазначити номер декларації, за яким транспортний засіб заявлено в митний режим імпорт, та його VIN-CODE.

Такий крок є наслідком постійного діалогу керівництва Львівської митниці ДФС з власниками авто та декларантами. Зокрема під час останньої (9 січня, на митному посту «Західний») зустрічі громадяни звернули увагу на брак інформації щодо митної вартості, порядку її визначення та достовірності.

Окрім того, 22 лютого завершиться пільговий період (коли базові ставки акцизу знижені наполовину) для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації. Після цієї дати треба буде платити за оформлення авто повну ставку акцизу. Відтак розмір митних платежів суттєво зросте.

Тож така інформація допоможе громадянам дізнатись митну вартість авто, визначити необхідні митні платежі, прийняти рішення щодо завершення митного оформлення тощо.



