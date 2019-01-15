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Щодо громадянина Російської Федерації, який утримується у ДУ «Львівська УВП №19» запитів компетентних органів про видачу не надходило

Суспільство | 15-01-2019, 13:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    


На просторах інтернет-мережі «Facebook» з’явилась інформація про те, що прокуратура Львівської області начебто планує ініціювати перед судом прийняття рішення про екстрадицію громадянина Російської Федерації Хамраєва Г.В.

Крім цього, до прокуратури області надійшов запит від Львівських ЗМІ з даного приводу.

З огляду на викладене, прокуратура повідомляє наступне.

У ДУ «Львівська УВП №19» утримується громадянин Російської Федерації Хамраєв Г.В., засуджений Самбірським міськрайонним судом Львівської області за ч.3 ст. 187, ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 146 КК України на 8 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, за вчинення групою осіб розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном з використання зброї та незаконного позбавлення волі.

Вирок оскаржений в апеляційному порядку та законної сили не набрав.

Також, у провадженні Галицького районного суду м. Львова перебуває кримінальне провадження за фактом заподіяння Хамраєвим Г.В. тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу за ч.2 ст. 345 КК України.

На даний час запит про видачу Хамраєва Г.В. компетентним органам Російської Федерації в порядку ст.587 КПК України до прокуратури Львівської області не надходив.

Водночас повідомляємо, що прокуратура області не вправі ініціювати видачу особи іноземній державі за відсутності запиту про видачу.



Прес-служба прокуратури Львівської області
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