Світовий банк запустив проект супутникового моніторингу сільськогосподарських земель на території Львівщини Суспільство | 15-01-2019, 17:53 0 60

Світовий банк завершив першу частину пілотного проекту супутникового моніторингу сільськогосподарських земель у Львівській, Київській та Миколаївській областях.

Компанія, що здійснює роботи із дистанційного зондування земель на основі космічних зйомок в межах Програми «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні», провела аналіз рослинного покриву земної поверхні. Це дозволило створити карти посівів сільськогосподарських культур, визначити точні межі полів, а також виділити всі основні типи покриттів на пілотних територіях.

Космічний моніторинг дозволяє точно оцінити площу посівів, відстежувати стан рослин на всіх фазах росту, прогнозувати урожай на ранніх стадіях та контролювати агрооперації.

Метою Програми є підтримка Уряду України у створенні передумов для прозорого функціонування ринку сільськогосподарських земель та підвищення ефективності використання земельних ресурсів, створення основи для інвестицій у сільськогосподарський сектор та сільську місцевість.

Нагадуємо, що 19.07.2018р, у Києві, відбулось підписання меморандуму про співпрацю між Львівською ОДА та Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Світовий банк») в межах реалізації Програми «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Пілотною територією на Львівщині стала Давидівська сільська об’єднана територіальна громада.

