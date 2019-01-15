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Стартує реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів

Суспільство | 15-01-2019, 17:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    

Сьогодні, 15 січня, о 15.00 розпочнеться реєстрація педагогічних працівників для участі в сертифікації, яка триватиме до 1 лютого 2019 року. 2019 року в межах пілотного проекту сертифікацію зможе пройти не більше однієї тисячі вчителів початкової школи.
Про це інформує департамент освіти і науки Львівської ОДА.
«Проходження сертифікації є добровільним, реєстрація для участі в ній відбувається виключно за ініціативою та бажанням педагогічного працівника. Також Наказом Міністерства освіти і науки України визначено гарантовану, але необов’язкову кількість місць для вчителів початкової школи з кожного регіону України, які зможуть взяти участь у сертифікації», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.
З огляду на кількість початкових класів, кількість місць у різних областях варіюється від 15 до 71. З Львівської області зареєструватись для проходження сертифікації у 2019 році зможе 71 вчитель. Педагоги, які пройдуть атестацію, отримають 20% надбавки до зарплати впродовж трьох років дії сертифікату.
Єдина обов'язкова вимога до кандидатів на участь – стаж роботи не менше двох років.
Щоб зареєструватися для участі у сертифікації педагогічних працівників, потрібно створити й заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на веб-сайті УЦОЯО у рубриці «Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)», підготувати комплект реєстраційних документів і надіслати його до Львівського регіонального центру оцінювання якості та освіти.
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