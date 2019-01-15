Департамент охорони здоров’я запроваджує новації у проведенні атестації лікарів Суспільство | 15-01-2019, 19:24 0 38

Департамент охорони здоров’я запроваджує новації у проведенні атестації лікарів.

Про це йшлося сьогодні, 15 січня, під час брифінгу.

«Аби спростити процедуру подачі документів, департамент охорони здоров’я через соціальні мережі звернувся з проханням допомогти запровадити нову форму подачі документів. На нашу пропозицію відгукнулася компанія «Doctor ELEKS», з якою ми працювали в проекті «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області», - зазначила директор департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак.

Як розповів директор «Doctor ELEKS» Петро Коновалов, компанія впроваджує проект разом з департаментом охорони здоров’я, щоб лікарі менше часу витрачали на адміністративні справи, а більше уваги приділяли своїм пацієнтам:

«Ми знайомі з досвідом інших країн та пропонуємо медикам Львівщини свої розробки, які вдосконалять процес атестації», - зазначив Петро Коновалов.

Усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль щодо професійного формування та розвитку кадрового забезпечення в галузі охорони здоров’я, департамент охорони здоров’я та ТОВ «Doctor ELEKS» уклали Меморандум про співпрацю у сфері технічного вдосконалення процесу атестації медичного персоналу.

Також під час прес-конференції продемонстрували механізм електронної подачі документів на атестацію.



