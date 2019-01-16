Адвокати українських моряків оскаржать рішення суду - Полозов Суспільство | 16-01-2019, 07:07 0 80 Адвокати подаватимуть апеляції щодо рішення Лефортівського суду Москви, який продовжив термін арешту 20 українським морякам із 24.



Про це "Громадському" повідомив адвокат Микола Полозов.



За його словами, адвокати моряків мають 3 дні на оскарження рішення.



"Подача апеляційних скарг - це мінімальна процедура, для того, щоб далі подати індивідуальні скарги по кожному моряку в Європейський суд по правах людини", - зазначив адвокат.



Він додав, що розгляд справ, імовірно, відбудеться в лютому.



Нагадаємо:



15 січня Лефортівський суд Москви продовжив 20 українським морякам із 24 термін арешту до 24 і 26 квітня.

Відносно 4 моряків судове засідання відкладено на 9:00 16 січня.

15 січня 2019 року Лефортівський суд Москви продовжив до 24 квітня термін арешту вісьмох із 24 українських моряків, захоплених росіянами в районі Керченської протоки.

25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.

Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими

