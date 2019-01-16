|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Адвокати українських моряків оскаржать рішення суду - Полозов
|Суспільство | 16-01-2019, 07:07
| 0 80
|
|Адвокати подаватимуть апеляції щодо рішення Лефортівського суду Москви, який продовжив термін арешту 20 українським морякам із 24.
Про це "Громадському" повідомив адвокат Микола Полозов.
За його словами, адвокати моряків мають 3 дні на оскарження рішення.
"Подача апеляційних скарг - це мінімальна процедура, для того, щоб далі подати індивідуальні скарги по кожному моряку в Європейський суд по правах людини", - зазначив адвокат.
Він додав, що розгляд справ, імовірно, відбудеться в лютому.
Нагадаємо:
15 січня Лефортівський суд Москви продовжив 20 українським морякам із 24 термін арешту до 24 і 26 квітня.
Відносно 4 моряків судове засідання відкладено на 9:00 16 січня.
15 січня 2019 року Лефортівський суд Москви продовжив до 24 квітня термін арешту вісьмох із 24 українських моряків, захоплених росіянами в районі Керченської протоки.
25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими
|
|