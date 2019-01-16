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У Кривому Розі обвалилось перекриття у будівлі палацу культури: є постраждалий
|Суспільство | 16-01-2019, 07:09
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|У Кривому Розі ввечері, 15 січня, у неексплуатованій триповерховій будівлі палацу культури "Коксохімік" стався обвал перекриття між третім поверхом та крівлею на площі близько 1 тисяча квадратних метрів. Постраждала 1 особа, її госпіталізували.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що руйнування перекриття сталося о 18:19 по вул. Вадима Гурова, 19.
"Станом на 21:20 пошукові роботи завершені, загиблих та постраждалих не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
11 січня у Харкові поблизу станції метро імені Олександра Масельського обвалилася конструкція недобудованого торгового павільйону, постраждали три жінки.
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