У Кривому Розі обвалилось перекриття у будівлі палацу культури: є постраждалий Суспільство | 16-01-2019, 07:09 0 85 У Кривому Розі ввечері, 15 січня, у неексплуатованій триповерховій будівлі палацу культури "Коксохімік" стався обвал перекриття між третім поверхом та крівлею на площі близько 1 тисяча квадратних метрів. Постраждала 1 особа, її госпіталізували.



Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.



Зазначається, що руйнування перекриття сталося о 18:19 по вул. Вадима Гурова, 19.





"Станом на 21:20 пошукові роботи завершені, загиблих та постраждалих не виявлено", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо:



11 січня у Харкові поблизу станції метро імені Олександра Масельського обвалилася конструкція недобудованого торгового павільйону, постраждали три жінки.