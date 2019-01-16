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Wizz Air призупиняє виконання рейсу Харків-Лондон

Суспільство | 16-01-2019, 07:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 9 лютого цього року призупиняє виконання рейсів Харків-Лондон (аеропорт "Лутон").

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі авіакомпанії, тимчасове скасування рейсів пов'язане з впливом попиту на квитки на зазначений напрямок.

"Оскільки попит і туристичні сезони впливають на авіаційну галузь, Wizz оптимізувала виконання рейсів на своїх українських маршрутах і з 9 лютого призупиняє виконання перельотів по напрямку Харків-Лондон ("Лутон") протягом зимового сезону", - наголошується в заяві авіакомпанії.

Додаткові ресурси Wizz Air використовує для обслуговування рейсів, на які існує високий попит.

Пасажирам, бронювання яких скасувалося, пропонують бронювання на альтернативні рейси, повне відшкодування або 120-відсоткову компенсацію вартості квитків, яка перераховується на рахунок Wizz у формі кредиту.

Wizz Air відкрила продаж квитків на рейси Харків-Лондон ("Лутон") з липня 2018 року.
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