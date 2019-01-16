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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений
|Суспільство | 16-01-2019, 08:41
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|Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий отримав поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 16 січня.
"Зокрема, ворог здійснив обстріл в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" з мінометів калібру 120 мм., гранатометів, великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Кримське, з автоматичних гранатометів в районі селища Новоолександрівка", - підкреслили у штабі.
У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь в районі Славного та Гнутового.
"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - заявили у прес-центрі.
За даними розвідки, 15 січня 4 бойовиків загинули та 3 отримали поранення.
"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.
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