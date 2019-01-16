Завдяки прокуратурі на Перемишлянщині із незаконного володіння буде повернуто понад 56 га земель водного фонду Суспільство | 16-01-2019, 10:06 0 129

Минулоріч у грудні, постановою Львівського апеляційного суду залишено в силі рішення Перемишлянського районного суду Львівської області за позовом Золочівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Львівської ОДА до Перемишлянської РДА та фізичної особи про визнання незаконними розпоряджень голови Перемишлянської районної державної адміністрації, а також визнання недійсним договору оренди землі та зобов’язання повернути земельну ділянку у державну власність.



Зокрема, суди першої та апеляційної інстанції погодились з доводами прокурора про те, що місцева районна державна адміністрація, не маючи на це повноважень, з порушенням ч.4 ст. 122 Земельного кодексу України та низки інших норм чинного законодавства, незаконно передала фізичній особі (терміном на 25 років) для рибогосподарських потреб земельну ділянку водного фонду загальною площею 55,02 га , (у тому числі під водоймою - 42,3720 га, канави - 2,18 га, під гідротехнічними спорудами, дорогами та канавами - 9,2 га, сінокоси - 3,4 га), яка знаходиться за межами с. Дусанів Перемишлянського району.



Постанова суду набрала законної сили та скерована для виконання у територіальний відділ Державної виконавчої служби.



Крім цього, у жовтні 2018 року Перемишлянським районним судом Львівської області з аналогічних правових підстав задоволено позов прокурора в інтересах держави в особі Львівської ОДА до Перемишлянської РДА та фізичної особи, про визнання недійсним розпорядження, договору оренди землі та зобов’язання повернути у державну власність земельну ділянку водного фонду загальною площею 1,14 га, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Білецької сільської ради Перемишлянського району.



Вказане рішення суду набрало законної сили.



Законність використання земель водного фонду на території піднаглядних адміністративних одиниць перебуває на контролі керівництва місцевої прокуратури.







Прес-служба прокуратури Львівської області







