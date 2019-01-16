Увага! Шахрайство з «євробляхами» Суспільство | 16-01-2019, 11:53 0 94



Зважаючи на те, що 22 лютого закінчиться пільговий період для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації (коли базові ставки акцизу знижені на половину), свою діяльність активізували так звані посередники.

Так, до Львівської митниці ДФС надходить інформація про випадки, коли ці «посередники», які зголошуються допомогти оформити автомобілі для особистого користування громадянам, виявляються шахраями. Зокрема відомо, що є випадки, коли кошти та документи на свої автомобілі громадяни передали невідомим особам, які обіцяли за певну винагороду безперешкодно здійснити митне оформлення, про що навіть надали розписки. Передавання відбувалося у визначеному місці та визначений час поза межами місця митного оформлення. Відтоді «посередники» документів та коштів не повертали та на зв'язок не виходять.

Львівська митниця ДФС просить громадян бути вкрай обережними, коли вони вирішують здійснити митне оформлення авто. У випадку, коли ви не можете чи не вмієте самостійно оформити митну декларацію, можна звернутись до митних брокерів, які є юридичними особами та мають дозвіл на провадження митно-брокерської діяльності. Також для уникнення схожих ситуацій рекомендуємо укладати з митними брокерами договори про надання митно-брокерських послуг.

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності, можна перевірити за посиланням на сайті Державної фіскальної служби України (://http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94921.html)

