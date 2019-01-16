На «червоному коридорі» «засвітився» кольоровий дріт Суспільство | 16-01-2019, 15:24 0 64

Громадянин не заявив за встановленою формою відомості про понад 600 кг товару.

У зону митного контролю митного поста «Краковець» (Львівська обл.) в напрямку «в’їзд в Україну» з Республіки Польщі смугою руху «червоний коридор» заїхав транспортний засіб «MERCEDES-BENZ-SPRINTER 313 CDI» під керуванням 20-річного громадянина України, мешканця Тернопільщини.

Під час письмового декларування громадянин заявив про відсутність будь-яких товарів, що підлягають декларуванню. Однак під час митного огляду вантажного відділення транспортного засобу було виявлено дріт з кольорового металу сріблястого та жовтого кольорів, загалом – 637 кг. Виявлений під час огляду товар водій визнав своєю власністю.

Отже, громадянин України не заявив за встановленою формою точних і достовірних відомостей про наявні в нього товари, які підлягають обов’язковому декларуванню в разі їх переміщення через митний кордон України. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України.

Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Нагадуємо, що смуга руху «червоний коридор» використовується для транспортних засобів, що здійснюють перевезення товарів фізичними особами, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, в обсягах, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

