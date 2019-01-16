Співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції України ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми Суспільство | 16-01-2019, 16:11 0 57

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=3marAptaLbQ&feature=youtu.be





Державна прикордонна служба України у взаємодії з іншими правоохоронними органами ефективно протидіє міжнародним злочинним угрупованням, причетним до торгівлі людьми.

Так, в результаті проведення спільних заходів співробітників оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби та співробітників Національної поліції у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області, з залученням спецпідрозділів ДПСУ - ДОЗОР та МВС - КОРД в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» під час спроби вивозу 3 громадянок України, з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах ЄС, затримано 2 злочинців. Даними особами є громадянин України – організатор злочинної діяльності та його спільник – громадянин Вірменії, який мав посвідку на постійне проживання в Німеччині.

В поле зору оперативних підрозділів один з зловмисників потрапив ще влітку минулого року. В ході оперативної розробки було задокументовано декілька фактів підготовки до здійснення злочинної діяльності та встановлено коло причетних осіб. Зловмисники, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяли влаштувати дівчат на нібито легальну роботу в Німеччині, а насправді шляхом обману, заганяли жертв в боргову кабалу для подальшої сексуальної експлуатації.

Наразі зловмисники затримані за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм буде оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми), санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.



