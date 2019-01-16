Ефективність роботи ЦОП Закарпаття у 2018-му – 134 тис. адміністративних послуг платникам Суспільство | 16-01-2019, 17:26 0 35

Протягом 2018 року в 10 Центрах обслуговування платників, що діють у Закарпатській області, громадянам надано понад 134 тис. адміністративних послуг. Наразі в ЦОП краю працюють 71 працівник.

Найпопулярнішою послугою в області є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Протягом минулого року в Центрах видано 73,6 тис. таких реєстраційних номерів.

Слід зазначити, що 84,1% послуг платникам податків надано саме через ЦОП, що значно покращує якість та швидкість надання таких послуг. Жодного разу платники не скаржилися на наявність черг, крім того, за звітний період скарг на дії працівників ЦОП не надходило.

Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДФС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Тут платники мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП ДПІ у м.Ужгороді Управління у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області – отримати ключ електронного цифрового підпису.

Детальніше про діяльність ЦОП у Закарпатській області та адміністративні послуги, які можна отримати у Центрах, за посиланням: http://zak.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/.

ДФС у Закарпатській області

