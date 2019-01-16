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Управління адміністрування послуг та управління інформаційних послуг департаменту адміністративних послуг прозвітували про роботу у 2018 році

Суспільство | 16-01-2019, 17:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 35 35    
Учора, 15 січня, директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик та керівники структурних підрозділів департаменту публічно прозвітували про роботу галузі у 2018 році. Торік ЦНАПи відвідало понад 602 тисячі осіб, а «Гаряча лінія» опрацювала майже 262 тисячі дзвінків. В цьому році, надалі планують розширювати перелік послуг та розвивати дистанційні сервіси для мешканців Львова. А також — відкрити нові територіальні підрозділи ЦНАП в смт. Рудно, смт. Брюховичі та м. Винники.

Зі слів начальника управління адміністрування послуг Мар’яни Дюганчук, у 2018 році Центри надання адміністративних послуг надали 149 000 послуг Львівської міської ради, серед яких є питання районних адміністрацій, управління державної реєстрації, земельні питання, питання архітектури, ІДАБК у м. Львові. Також надано понад 73 тис. адміністративних послуг державних органів влади (серед них — послуги Головного управління ДМС, Головного управління Держпраці, Департаменту ДАБІ, Відділу Держгеокадастру, Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та ін.).

Серед нових сервісів, які запрацювали в ЦНАПах у 2018 році, — послуги Управління Державного агентства рибоохоронного господарства України у Львівській обл., Державного комітету з радіомовлення та телебачення України, Департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА, Держпродспоживслужби, Державного агентства водних ресурсів України, Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області.

Як повідомила заступник начальника управління інформаційних послуг Наталія Анохіна, торік, завдяки розвитку інтерактивних інформаційних сервісів ЦНАП, понад 100 тис. мешканців отримали інформаційні послуги дистанційно. Служба підтримки ЦНАП опрацювала 72 450 дзвінків та 20 354 електронних звернень. Також 21% мешканців взаємодіяли з владою дистанційно.

В 2018 року контакт-центр «Гаряча лінія міста» значно розширив можливості автоматизованої обробки звернень львів’ян в існуючому програмному забезпеченні, запустив унікальний для міста мобільний додаток «Львів 1580». З лютого 2018 року контакт-центр почав приймати звернення та активно вести діалог з мешканцями через групу «Гаряча лінія міста» у соціальній мережі Facebook.

Загалом у 2018 році «Гаряча лінія» опрацювала 261 558 дзвінків, з яких 108 290 були зареєстровані та опрацьовані службами міста.

Також минулого року у Львові значно розширили інформаційні сервіси на порталі 15−80 http://1580.lviv.ua/, на якому можна дізнатись актуальну інформацію від служб міста про проведення аварійних чи ремонтних робіт, переглянути карту звернень та карту планових робіт в місті.

Фото: Олександр Мазуренко
Фото: Олександр Мазуренко
«Висловлюємо подяку нашим колегам з інших підрозділів Львівської міської ради та партнерам, які допомогли в 2018 році реалізувати нові ефективні інструменти комунікації з мешканцями. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю задля підвищення доступності та якості комунікації з мешканцями міста», — зазначила Валентина Бартошик.

Щодо планів, то у 2018 році планують наближувати послуги для мешканців смт. Рудно, смт. Брюховичі та м. Винники, вводити нові адміністративні послуги та збільшувати послуги, які можна замовити дистанційно, впровадити «Консультацій для підприємців» у всіх терпідрозділах ЦНАП, запустити сервіс «Мобільний адміністратор» та працювати над підвищенням рівня інклюзивності.

Акцент в 2019 році продовжує фокусуватись на високій якості та оперативності надання послуг.
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