«Армія – це не збіговисько невдах…», - кіборг Олег Височанський під час фотопроекту «Незламні кіборги» Суспільство | 16-01-2019, 17:53 0 17



У Музеї визвольної боротьби сьогодні, 16 січня, у день пам’яті Героїв-кіборгів, які в січні 2015-го року у найзапекліших боях боронили Донецький аеропорт, відбулась фотосесія проекту «Незламні кіборги».

«Таким проектом ми хочемо мотивувати хлопців відкритися, аби суспільство знало що та як відбувалося в аеропорту Донецька. Усе те, що воїни пережили, захищаючи аеропорт, у кожного залишило свої рани в душах та тілах, однак ми постаралися достукатись до кожного. Відтак, хто мав бажання та якийсь месидж, висловив його у цих фотографіях», - зазначила директор департаменту соціального захисту населення Наталія Кузяк.

У фотопроекті взяли участь майже два десятки воїнів із Львівщини, а організували проект з метою гідно вшанувати подвиг оборонців Донецького аеропорту.

«В аеропорт я потрапив 6 січня і перебував до 20 січня 2015 року, після чого мене взяли в полон. Перші дні на бойових позиціях було зовсім не страшно, бо ми ще не до кінця розуміли куди потрапили. Коли йшли бої теж було не страшно. Найбільше лякала тиша. У мене з дитинства була мрія потрапити на війну. Не шкодую про жоден свій крок, і якщо буде ще потреба піду воювати, не замислюючись», - ділиться спогадами оборонець аеропорту, мобілізований під час третьої хвилі Тарас Колодій.

«Подібні проекти важливі ще й тому, що на них ми маємо виховувати молоде покоління. Довгий час усе робилось для того, щоб позиціонувати армію як гурт невдах. Такі позиції треба міняти. Ми настільки швидко заходили в аеропорт, що навіть не встигли перед нами зняти всі розтяжки. Ми розвантажувались від вибухи, тому перші відчуття – це страх. Все чим ти займаєшся в перші дні це постійна боротьба зі страхом. Згодом звикли, опанували його», - згадує старший лейтенант Олег Височанський.

Виставку зі світлинами Героїв експонуватимуть у стінах Львівської облдержадміністрації, після чого її передадуть в Будинок воїна та Музей історії релігії. До проекту долучилися фотографи Сергій Талочко та Альона Ніколаєвич.

