ООС: 11 обстрілів за добу, знищено 10 окупантів Суспільство | 17-01-2019, 08:21 0 92 Минулої доби російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Постраждали 10 бійців ЗСУ.



Про це повідомляє прес-центр ООС



В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог відкривав вогонь по позиціях українських військ з ПТРК в районі селища Троїцьке та з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне, а також з гранатометів поблизу населеного пункту Кримське.



В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці обстріляли позиції ООС поблизу селища Чермалик з гранатометів, стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, з великокаліберних кулеметів – поблизу селища Невельське.



З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог стріляв в районі міста Авдіївка, двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Піски, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Красногорівка.



Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню важкості та п'ятеро – бойові травмування (акубаротравми).



Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, 16 січня десять окупантів знищено та троє отримали поранення.



Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.



Нагадуємо:



16 січня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій 72 ОМБР із протитанкового ракетного комплексу. Було пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого зазнали поранень 5 військовослужбовців та 5 отримали травми (акубаротравма).