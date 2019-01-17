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ООС: 11 обстрілів за добу, знищено 10 окупантів
|Суспільство | 17-01-2019, 08:21
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|Минулої доби російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Постраждали 10 бійців ЗСУ.
Про це повідомляє прес-центр ООС
В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог відкривав вогонь по позиціях українських військ з ПТРК в районі селища Троїцьке та з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне, а також з гранатометів поблизу населеного пункту Кримське.
В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці обстріляли позиції ООС поблизу селища Чермалик з гранатометів, стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, з великокаліберних кулеметів – поблизу селища Невельське.
З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог стріляв в районі міста Авдіївка, двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Піски, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Красногорівка.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню важкості та п'ятеро – бойові травмування (акубаротравми).
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 16 січня десять окупантів знищено та троє отримали поранення.
Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Нагадуємо:
16 січня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій 72 ОМБР із протитанкового ракетного комплексу. Було пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого зазнали поранень 5 військовослужбовців та 5 отримали травми (акубаротравма).
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