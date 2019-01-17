170–мільярдний дефіцит Пенсійного фонду профінансують з держбюджету Суспільство | 17-01-2019, 09:44 0 65 Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік.



Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.



Загальний обсяг дохідної частини бюджету визначено в розмірі 398,18 млрд грн, видаткової частини - 397,73 млрд грн.



Залишок коштів на початок року 2019 року становив майже 100 млн гривень.



Власні доходи передбачені в сумі 230,5 млрд гривень, запланований обсяг асигнування з держбюджету - в сумі 167,5 млрд гривень.



Розрахунки проводилися за рахунок даних про чисельність пенсіонерів з урахуванням зростання прожиткового мінімуму. Видаткова частина враховує індексацію пенсій, заплановану на березень.



Бюджет Пенсійного фонду в міністерстві назвали збалансованим.