10 днів авто на іноземній реєстрації, яке розмитнюється, зберігається на складі митниці безкоштовно Суспільство | 17-01-2019, 10:29 0 52

Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі митниці для обрахунку витрат обчислюється, починаючи з одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом і до дня їх видачі зі складу власникам або уповноваженим особам.

Розміри відшкодувань за зберігання на складах товарів і транспортних засобів затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року №731.

N з/п

Категорії товарів

Розмір плати в євро за добу

1

Товари в закритому сховищі (на складі):



за піддон (800 х 1200 мм)

2,0

за кубічний метр (якщо товар зберігається не на піддонах)

1,0

2

Товари на відкритих майданчиках:



за піддон (800 х 1200 мм)

1,0

за кубічний метр (якщо товар зберігається не на піддонах)

0,5

3

Транспортні засоби, за одиницю:



мотоцикли, моторолери, мотонарти та інші мототранспортні засоби

5,0

Легкові автомобілі, мікроавтобуси (максимальна вага яких не перевищує 3500 кг і кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує восьми)

10,0

Вантажні автомобілі, автобуси (дозволена максимальна вага яких перевищує 3500 кг та/або які мають більше восьми місць для сидіння, крім сидіння водія)

22,0

інші (за квадратний метр займаної площі)

1,0

Варто зазначити, товари, які протягом 30 днів з дня доставлення їх у митницю призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі органу доходів і зборів, набувають статусу таких, що зберігаються на складі органу доходів і зборів.

Водночас, товари, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився, передаються для зберігання на склад органу доходів і зборів.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення можуть зберігатися на складах органів доходів і зборів протягом 90 днів.

Однак, товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах органів доходів і зборів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, – безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню.

Товари, що зберігаються на складах органів доходів і зборів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після митного оформлення зазначених товарів, відшкодування витрат органів доходів і зборів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.

ДФС у Закарпатській області



