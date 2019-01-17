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10 днів авто на іноземній реєстрації, яке розмитнюється, зберігається на складі митниці безкоштовно

Суспільство | 17-01-2019, 10:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    

Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі митниці для обрахунку витрат обчислюється, починаючи з одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом і до дня їх видачі зі складу власникам або уповноваженим особам.
Розміри відшкодувань за зберігання на складах товарів і транспортних засобів затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року №731.
N з/п
Категорії товарів
Розмір плати в євро за добу
1
Товари в закритому сховищі (на складі):
 
за піддон (800 х 1200 мм)
2,0
за кубічний метр (якщо товар зберігається не на піддонах)
1,0
2
Товари на відкритих майданчиках:
 
за піддон (800 х 1200 мм)
1,0
за кубічний метр (якщо товар зберігається не на піддонах)
0,5
3
Транспортні засоби, за одиницю:
 
мотоцикли, моторолери, мотонарти та інші мототранспортні засоби
5,0
Легкові автомобілі, мікроавтобуси (максимальна вага яких не перевищує 3500 кг і кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує восьми)
10,0
Вантажні автомобілі, автобуси (дозволена максимальна вага яких перевищує 3500 кг та/або які мають більше восьми місць для сидіння, крім сидіння водія)
22,0
інші (за квадратний метр займаної площі)
1,0
Варто зазначити, товари, які протягом 30 днів з дня доставлення їх у митницю призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі органу доходів і зборів, набувають статусу таких, що зберігаються на складі органу доходів і зборів.
Водночас, товари, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився, передаються для зберігання на склад органу доходів і зборів.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення можуть зберігатися на складах органів доходів і зборів протягом 90 днів.
Однак, товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах органів доходів і зборів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, – безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню.
Товари, що зберігаються на складах органів доходів і зборів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після митного оформлення зазначених товарів, відшкодування витрат органів доходів і зборів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.
ДФС у Закарпатській області

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