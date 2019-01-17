Упродовж 2018 року Самбірською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді 86 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, складених та скерованих до суду відносно 60 осіб. Суспільство | 17-01-2019, 11:47 0 21 Упродовж 2018 року Самбірською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді 86 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, складених та скерованих до суду відносно 60 осіб.



Так, за результатами розгляду 70 протоколів стосовно 45 осіб, усіх осіб визнано винними та призначено адміністративне стягнення у виді штрафу.



Ще 4 протоколи стосовно 3 осіб, перебувають на розгляді.



В порядку ч.3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», місцевою прокуратурою внесено 22 подання, з яких 20 розглянуто, з них: 17 задоволено та 10 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності у виді догани.



Зазначимо, що адміністративні корупційні правопорушення вчинялись окремими депутатами Самбірської районної та Новокалинівської міської рад, Ралівської, Воле-Баранецької сільських рад Самбірського району, Нижанковицької селищної ради, Чаплівської сільської ради Старосамбірського району, а також працівниками ДП «Турківське лісове господарство», ДП «Боринське лісове господарство, ДЛП «Галсільліс».



Зокрема, депутатами та іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування несвоєчасно подаються на офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації, а також не надаються повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у терміни, визначені законом і порушуються вимоги закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.



Вказані адмінправопорушення, передбачені ч.1ст.172-6 КУпАП (несвоєчасне подання без поважних причин декларації), ч.2 ст.172-6 КУпАП (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані), та ч.ч.1,2 ст.172-7 КупАП ( порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).



Загальна сума накладених штрафів склала понад 53 тис грн.







Прес-служба прокуратури Львівської області