Превентивна робота з неповнолітніми – запорука подолання злочинності серед дітей Суспільство | 17-01-2019, 11:47 0 23

Завдяки вжитим скоординованим заходам на Львівщині вдалося досягти зниження рівня злочинності серед неповнолітніх на 26%.



Зокрема, у минулому році 168 дітей скоїли 178 кримінальних правопорушень.



Так, за вказаний період розпочато 244 кримінальні провадження щодо неповнолітніх та за їх участі, закінчено 205 кримінальних проваджень.



За результатами досудового розслідування до суду скеровано 159 обвинувальних актів стосовно підлітків, 6 клопотань про звільнення неповнолітніх підозрюваних від кримінальної відповідальності у зв’язку із застосуванням примусових заходів виховного характеру за фактами скоєння злочинів невеликої чи середньої тяжкості з необережності, 2 клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.



Також, стосовно 16 дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності, до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.



Особливу увагу приділено фактам насильства у дитячому середовищі.



У 21 випадку підлітками скоєно злочини стосовно інших дітей, у 13 з яких із застосовуванням фізичного чи психологічного насильства. Зокрема, це спричинення тілесних ушкоджень, таємне та відкрите викрадення майна.



Третину з таких злочинів вчинено на території закладів освіти та під час навчального процесу.



Проведені органами прокуратури області перевірки засвідчили, що профілактична робота з підлітками, схильними до скоєння протиправної поведінки, підрозділами ювенальної превенції органів поліції проводиться недостатньо та не у всіх випадках ефективно.



Через формальне відношення органів превенції до виконання свої обов’язків у минулому році 3 дітей у м. Червонограді, Яворівському та Сокальському районах скоїли повторні злочини, що стало підставою для внесення місцевими прокуратурами 3 вказівок, за наслідками розгляду яких 2 працівників поліції притягнуто до відповідальності.



Дрогобицькою місцевою прокуратурою виявлено факт не взяття Бориславським відділенням поліції на профілактичний облік підлітка, який з необережності спричинив однолітку середньої тяжкості тілесне ушкодження, не повідомлення у зв’язку із цим міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про таку дитину з метою надання соціального супроводу.



На зазначене відреаговано у жовтні минулого року шляхом внесення на адресу керівництва Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області вказівки, яка задоволена.



Окрім цього, органи поліції належним чином не вивчали причини та умови скоєння неповнолітніми кримінальних правопорушень вказаної категорії, подання про необхідність їх усунення підприємствам, установам та організаціям у більшості випадків не вносили, а відтак реальні заходи щодо виявлення негативних факторів впливу на дітей та їх усунення не вживали.



Належна превентивна робота з неповнолітніми є запорукою подолання злочинності, тому прокуратурою області у листопаді минулого року керівництву Головного управління Національної поліції у Львівській області скеровано лист про необхідність вжиття дієвих заходів, спрямованих на соціальний захист дітей та профілактику серед них правопорушень, підвищення ефективності роботи та налагодження взаємодії з іншими органами і службами у справах дітей.







Прес-служба прокуратури Львівської області







