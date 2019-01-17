Львівська магістраль інформує про тимчасові зміни у залізничному сполученні Чернівці – Сокиряни Суспільство | 17-01-2019, 11:48 0 25



У зв`язку із виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ларга–Васкауци зазнає тимчасових змін розклад руху поїзда №968/967, що курсує у сполученні Чернівці–Сокиряни–Чернівці.



У періоди 21-26 та 28-31 січня 2019 року цей поїзд курсуватиме лише до станції Ларга та зворотно.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок на вказані періоди.

