До кінця дії пільгового режиму оподаткування легкових авто залишилося 36 днів Суспільство | 17-01-2019, 11:52 0 35

Понад половину пільгового періоду, відведеного для митного оформлення так званих «євроблях» – пройдено. До 22 лютого 2019 року громадяни мають право скористатись пільговою ставкою акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5 при оформленні транспортних засобів, ввезених на митну територію України в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення» з 1 січня 2015 року з порушенням умов їх ввезення. 90-тиденний пільговий період визначення ставки акцизного податку встановлено Законом від 8 листопада 2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».

Варто зазначити, що нарахування акцизного податку здійснюється за єдиною формулою, яка складається з базової ставки, помноженої на коефіцієнт об’єму двигуна та коефіцієнт транспортного засобу.

Базова ставка визначається окремо для кожного транспортного засобу в залежності від типу двигуна (бензиновий або дизельний) і в залежності від об’ємів циліндра.

Бензиновий і дизельний – це 50 євро або 100 євро від об’єму циліндру та 75 євро або 150 євро відповідно.

Коефіцієнт об’єму двигуна визначається діленням об’єму циліндру двигуна внутрішнього згорання відповідного транспортного засобу на 1000 куб. сантиметрів.

Коефіцієнт віку дорівнює кількості повних календарних років, наступних за роком виробництва відповідного транспортного засобу до року визначення ставки податку. Для нових транспортних засобів та авто, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися понад п’ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15.

Наприклад, при митному оформленні автомобіля «SKODA FABIA» 1,2, з бензиновим двигуном, 2011 року випуску (код УКТЗЕД 8703 22 90 30), вартість якого 2346 євро, сума митних платежів (мито 10%, акцизний податок та податок на додану вартість 20%) при пільговій ставці акцизного податку становить 27 663 грн, при повній ставці акцизного податку – 33 358 грн.

ДФС у Закарпатській області

