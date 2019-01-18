Як правильно сплатити ПДФО та військовий збір у прикладах у разі подання декларації про майновий стан і доходи Суспільство | 17-01-2019, 13:59 0 89



Головне управління ДФС у Львівській області надає приклади зарахування надходжень по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору, що сплачуються фізичними особами, які зобов’язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація):



Приклад №1

У разі, якщо фізичною особою отримано дохід у 2018 році від надання квартири в оренду фізичній особі (пп. 170.1.2. п. 170.1 ст.170 Податкового кодексу України), або фізичною особою отримано дохід в результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав не членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (п. 174.1 ст.172 Податкового кодексу України), то такий платник податку сплачує:

податок по коду платежу «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

військовий збір по коду платежу «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Одночасно зазначаємо, що відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу України платник податку, у разі одержання доходів, з яких не сплачено податки, зобов'язаний подавати декларацію в термін до 01 травня 2019 року та сплатити відповідні податки до 1 серпня 2019 року.



Приклад №2

У випадку отримання доходу протягом 2018 року від продажу магазину або більш як одної квартири та ін. (п. 172.1 та п. 172.2 ст.172 Податкового кодексу України) та якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну) (п. 172.4 ст.172 Податкового кодексу України), то такий платник податку сплачує:

податок по коду платежу «11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов'язковому декларуванню»;

військовий збір по коду платежу «11011000» – «військовий збір».



