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Майже 60 млн грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці Львівщини за останній місяць 2018 року

Суспільство | 17-01-2019, 15:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області надходження єдиного податку з фізичних осіб-підприємців у грудні 2018 року становлять 59 мільйонів гривень. Це на 29,1 відс., або на 13,3 млн.грн. більше, ніж у грудні торік (45,7 млн. гривень).
Надходження єдиного податку зросли у зв’язку із збільшенням обсягів задекларованих сум доходів підприємцями, які здійснюють діяльність у сферах пов’язаних із:
- випуском програмних продуктів, оплата послуг яких здійснюється в іноземній валюті;
- наданням готельних послуг;
- наданням консультаційних та маркетингових послуг;
- здійсненням дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- наданням в оренду, суборенду житлових та нежитлових приміщень.
Станом на 01 січня 2019 року кількість платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців становить 75 650 осіб (на І групі – 9 214 осіб, на ІІ групі – 32 216 осіб, на ІІІ групі –34 220 осіб). Порівнюючи з початком 2018 року кількість платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців збільшилась на 8 357 осіб, або 12 відсотків.
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