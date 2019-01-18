У Львові 11 жінок отримали почесне звання «Мати-героїня» Суспільство | 17-01-2019, 15:48 0 170 Ще 11 матерям, які мешкають у Львові, присвоїли почесне звання «Мети-героїня». Цим званням нагороджують матерів, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, а також створили належні умови для їхнього всебічного розвитку.



Зокрема, це звання отримала матір восьми дітей Мар’яна Вернер. Також цю нагороду отримали Зоряна Дробіт, Любов Оверко, Оксана Хвалібота та Ольга Цитнарук — кожна із цих жінок народила та виховала 6 дітей. Ще у шести удостоєних звання «Мати-героїня» жінок — Світлани Адамович, Галини Давидюк, Наталії Камільовської, Надії Ковальчук, Марії Падун, Світлани Чорній — по 5 дітей.



Усім жінкам, яких удостоєно почесного звання «Мати-героїня», буде вручено нагрудний знак та посвідчення, а також виплачено одноразова винагорода у 17 620 гривень — 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.



Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі, дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей, відповідно до пункту 9 розділу І Положення «Про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476/2001.



Зазначимо, що у період 2006−2018 років у м. Львові 531 жінка удостоєна почесного звання «Мати-героїня».