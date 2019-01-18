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У 2018-му закарпатці задекларували майже 770 млн гривень

Суспільство | 17-01-2019, 15:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Протягом 2018 року громадяни подали 7 575 декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік, в тому числі 4 586 громадян скористалися правом на податкову знижку.
В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Закарпатській області зазначають, що громадяни задекларували майже 770 млн грн доходу. Самостійно виведено до сплати понад 17,5 млн грн податку на доходи з фізичних осіб та майже 2,9 млн грн військового збору.
Податківці зазначають, що у порівнянні з минулим роком зафіксовано приріст як по задекларованих доходах так і по сплачених податках. Крім того, у 2018 році збільшилась і кількість громадян, які отримали дохід, що перевищує 1 млн грн. Загалом 36 таких громадян отримали майже 200 млн грн доходу, з якого вони самостійно задекларували до сплати 7,7 млн грн ПДФО та 1,1 млн грн військового збору.
За результатами опрацювання поданих податкових декларацій у ДФС встановлено, що громадянами та нерезидентами задекларовано понад 16 млн грн доходів, які вони отримали від надання майна в лізинг, оренду, житловий найм. Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна задекларовано на загальну суму майже 130 млн грн. Також, протягом 2018 року 118 декларантів прозвітували про отримані доходи від операцій з інвестиційними активами на суму понад 14 млн грн. Успадковане чи отримане у дарунок майно задекларували 597 громадян на суму понад 68 млн грн.
Нагадуємо, що із 1 січня 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 року. Подати декларацію можна засобами електронного зв’язку, за наявності електронного цифрового підпису через електронний кабінет та за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою та поштою.
При необхідності можна отримати консультації та допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан та доходи в Центрах обслуговування платників Закарпатської області.
Також звертаємо увагу, що ДФС запроваджено новий сервіс з автоматичного заповнення декларації, з відеоінструкцією якого можна ознайомитись ТУТ.
ДФС у Закарпатській області
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18:48 Про зміни до порядку нарахування та сплати ЄСВ за деякими категоріями застрахованих осіб обговорювали у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області
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