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До Дня Соборності у школах Львівщини проведуть патріотичні уроки
|Суспільство | 17-01-2019, 16:56
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З нагоди відзначення Дня Соборності України 21-22 січня у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області здійснять ряд заходів інформаційного, просвітницького та виховного характеру.
Серед них - тематичні уроки, відеопрезентації та круглі столи.
Такі заходи відбудуться з метою формування національної свідомості школярів та виховання у них почуття патріотизму.
Про це повідомляє департамент освіти і науки Львівської ОДА.
«Основна мета проведення таких уроків в тому, щоб донести до вчителів та учнів ідеї соборності, єдності та суверенності держави, щоб звернути увагу на тяглість українських державотворчих традицій. Поглибити знання учнів про події Української революції 1917 – 1921 років як важливого досвіду державотворення, а також сприяти формуванню та розвитку громадянської та національної самосвідомості учнів», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.
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