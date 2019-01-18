До Дня Соборності у школах Львівщини проведуть патріотичні уроки Суспільство | 17-01-2019, 16:56 0 112

З нагоди відзначення Дня Соборності України 21-22 січня у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області здійснять ряд заходів інформаційного, просвітницького та виховного характеру.

Серед них - тематичні уроки, відеопрезентації та круглі столи.

Такі заходи відбудуться з метою формування національної свідомості школярів та виховання у них почуття патріотизму.

Про це повідомляє департамент освіти і науки Львівської ОДА.

«Основна мета проведення таких уроків в тому, щоб донести до вчителів та учнів ідеї соборності, єдності та суверенності держави, щоб звернути увагу на тяглість українських державотворчих традицій. Поглибити знання учнів про події Української революції 1917 – 1921 років як важливого досвіду державотворення, а також сприяти формуванню та розвитку громадянської та національної самосвідомості учнів», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.

