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Тіла 3 загиблих біля берегів Туреччини українських моряків передали родичам

Суспільство | 18-01-2019, 04:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    
Тіла 3 моряків, які загинули після катастрофи торговельного судна біля берегів провінції Самсун у Туреччині, передали родичам в Україні.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив консул Посольства України у Туреччині Борис Ясинський.

За його словами, тіло ще одного українця лишається незнайденим, після марних спроб його знайти пошукову операцію припинили.

"Тіла трьох українських моряків, які загинули після катастрофи торговельного судна біля берегів Самсуна 7 січня, були доставлені в Україну та передані родичам в Одесі, Харкові та Черкасах.

За неофіційними даними турецьких рятувальних органів, відучора пошукова операція була припинена. Таке рішення було прийняте, бо у продовженні операції не бачать більше сенсу", - розповів консул.

Він додав, що тіла двох моряків не знайдені: одного громадянина України та капітана, громадянина Азербайджану.

"Тіло одного українського громадянина залишається незнайденим. Не виключається варіант, що тіло не буде знайдене. Зараз посольство вживає заходів для отримання офіційної інформації про зникнення безвісти.

Потім ця інформація буде доведена до родичів, і вони будуть оформлювати всі подальші документи", - зазначив Ясинський.

Консул також заявив, що деталі щодо отримання моряками та родичами страхування не розголошуються.

"Страхування - то індивідуальна справа кожного моряка. Страхова компанія деталі не розголошує", - сказав консул.

Нагадаємо:

7 січня біля берегів провінції Самсун у Туреччині затонуло вантажне судно з 11 українцями на борту, яке могло везти вугілля з ОРДЛО.
В результаті катастрофи загинули 4 громадян України, ще 7 українських моряків врятували. Загалом внаслідок інциденту загинули 6 з 13 членів екіпажу.
Посол України у Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив список постраждалих моряків.
8 січня сили берегової охорони Туреччини підняли з води тіло одного з чотирьох загиблих громадян України, згодом рятувальники підняли з води тіла ще двох загиблих.
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