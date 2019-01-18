ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 1 поранений Суспільство | 18-01-2019, 08:08 0 90 Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий отримав поранення. Протягом поточної доби окупанти вогонь не відкривали.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 січня.



"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції поблизу населеного пункту Південне та з мінометів калібру 82 мм., стрілецької зброї позиції наших військ в районі населеного пункту Кримське", - підкреслили у штабі.



У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі н.п. Піски, Невельське, селища Водяне.



Із гранатометів вівся вогонь поблизу селища Славне та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Красногорівка, а також з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу селища Опитне.



"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.



Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.



За даними розвідки, 17 січня 3 окупантів загинули.