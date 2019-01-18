Закарпатські митники вилучили майже 1000 пачок цигарок у 4 ходових колесах Суспільство | 18-01-2019, 09:48 0 79



В зону митного контролю пункту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав автомобіль «VW Golf», реєстраційний знак України. Для проходження митного контролю водій, громадянин України, обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.

Враховуючи систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши в бокс для проведення поглибленого огляду.

В результаті огляду автомобіля митники спільно з прикордонниками виявили 817пачок цигарок торгівельної марки «ROTHMANS», з акцизною маркою України. Цигарки були приховані у спеціально виготовленому сховищі (тайнику), а саме у паливному баку, чотирьох ходових колесах та в запасному колесі, що знаходилось в багажному відсіку автомобіля.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, використовуючи спеціально виготовлені сховища (тайники). Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Цигарки, вартістю 25300 грн та авто, вартістю 140200грн – вилучено.

ДФС у Закарпатській області



