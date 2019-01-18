Оновлено редакцію класифікатора сфер застосування реєстраторів розрахункових операцій Суспільство | 18-01-2019, 11:01 0 67

На останньому засіданні технічної комісії з питань ведення Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, яке відбулося у грудні 2018 року, прийнято рішення про затвердження у новій редакції Класифікатору сфер застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Класифікатор сфер застосування РРО

1. Торгівля.

2. Громадське харчування,

3. Сфера послуг.

4. Реалізація пального.

5. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти.

6. Операції з переказу готівкових коштів.

7. Використання в програмно-технічних комплексах самообслуговування для приймання та переказу готівкових коштів.

8. Використання в автоматах з продажу товарів (послуг).

9. Оформлення проїзних/перевізних документів на поїзди приміського сполучення.

10. Фіскалізація розрахункових операцій з продажу (поверненню) проїзних/перевізних документів та товарів (послуг) на залізничному транспорті.

11. Оформлення проїзних/перевізних документів на автовокзалах та автостанціях.

12. Фіскалізація контрольних пунктів проходу пасажирів у метрополітені.

13. Електронні таксометри.

14. Паркомати.

15. Електронна комерція.

Просимо суб’єктів господарювання та їх керівників взяти до уваги зазначену інформацію та враховувати її при здійсненні господарської діяльності.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

