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| Газета №35 (55) / 2014
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Оновлено редакцію класифікатора сфер застосування реєстраторів розрахункових операцій
|Суспільство | 18-01-2019, 11:01
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На останньому засіданні технічної комісії з питань ведення Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, яке відбулося у грудні 2018 року, прийнято рішення про затвердження у новій редакції Класифікатору сфер застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Класифікатор сфер застосування РРО
1. Торгівля.
2. Громадське харчування,
3. Сфера послуг.
4. Реалізація пального.
5. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти.
6. Операції з переказу готівкових коштів.
7. Використання в програмно-технічних комплексах самообслуговування для приймання та переказу готівкових коштів.
8. Використання в автоматах з продажу товарів (послуг).
9. Оформлення проїзних/перевізних документів на поїзди приміського сполучення.
10. Фіскалізація розрахункових операцій з продажу (поверненню) проїзних/перевізних документів та товарів (послуг) на залізничному транспорті.
11. Оформлення проїзних/перевізних документів на автовокзалах та автостанціях.
12. Фіскалізація контрольних пунктів проходу пасажирів у метрополітені.
13. Електронні таксометри.
14. Паркомати.
15. Електронна комерція.
Просимо суб’єктів господарювання та їх керівників взяти до уваги зазначену інформацію та враховувати її при здійсненні господарської діяльності.
Прес-служба Державної фіскальної служби України
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