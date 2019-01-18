У Колумбії вибух біля поліцейської академії забрав життя 21 людини Суспільство | 18-01-2019, 11:58 0 66 Щонайменше 21 людина загинула і 68 постраждали під час вибуху перед поліцейською академією в Боготі, Колумбія.



Вибух стався в четвер у південній частині столиці Колумбії, повідомляє "The New York Times".

Вибух був сильним, на знімках із місця подій видно будівлі в отворах від шрапнелі.





У міністерстві оборони Колумбії підтвердила, що інцидент розслідують як "акт тероризму", повідомляє "Интерфакс" із посиланням на колумбійську радіомережу "Караколь".



Генеральний прокурор Колумбії Нестор Умберто Мартінес заявив, що вибух здійснив 56-річний Хосе Альдемар Рохас, він керував пікапом Nissan 1993 року, завантаженим 80 кг пентоліту.





Серед жертв вибуху – громадянин Панами й громадянка Еквадору.



У Колумбії оголошено триденну жалобу.



Президент країни Іван Дуке повернувся до столиці з поїздки у західний регіон.