Громадянин намагався непомітно провезти майже тонну клею Суспільство | 18-01-2019, 13:39 0 49

Для перетину кордону скористався смугою руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Так, у пункт пропуску «Шегині – Медика» з Республіки Польщі прибув автомобіль «MERCEDES-BENZ 316» під керуванням 25-річного громадянина України, мешканця Івано-Франківщини. Для перетину кордону він обрав смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час візуального огляду транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра, що в ньому везуть предмети або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду товарів та транспортних засобів, де в багажному відділенні авто виявили 36 мішків фасадного клею загальною вагою 900 кг. Водій відмовився від надання пояснення за цим фактом, однак товар визнав своєю власністю.

Так, громадянин України порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто переміщував товар в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

