На Львівщині відкрили ще одну сімейну ферму Суспільство | 18-01-2019, 15:14 0 100

На території Заболотцівської сільської ОТГ у с. Руда Брідська Бродівського району 17 січня 2019 року відкрили ще одну сімейну молочну ферму Наталії Яцинки.

На фермі утримується 8 корів, 5 голів молодняка ВРХ з перспективою збільшення поголів’я до 15 корів. Для утримання ВРХ проведено ремонт тваринницького приміщення із вкладенням власних коштів та коштів, отриманих з державного бюджету на дотацію за утримання молодняка ВРХ.

В приміщенні зроблено сучасні освітлення та вентиляція, гумові килимки для корів. Обладнання для облаштування своєї ферми сім'я отримала від канадського проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні».

Новостворена сімейна ферма отримала в подарунок від проекту технічної допомоги доїльний апарат та пристрій для визначення якісних показників проб молока «Екомілк».

